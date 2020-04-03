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"Динамо" будет выбивать через ФИФА крупную сумму за своего бразильца

3 апреля, 10:29

Богдан Юрков

Киевский клуб требует от "Коринтианса" 600 тысяч евро за аренду защитника Сидклея

Киевское "Динамо" может обратиться в ФИФА, чтобы заставить бразильский клуб "Коринтианс" выполнить условия контракта по аренде 26-летнего защитника Сидклея. Речь идет о выплате 600 тысяч евро, сообщает Gazeta Esportiva. Ранее экс-капитан киевлян рассказал, сколько стоит купить "Динамо".

Отметим, что "Динамо" объявило об аренде Сидклея в "Коринтианс" еще 8 января, но киевский клуб пока так и не получил прописанную в договоре сумму. В "Коринтиансе" утверждают, что корректируют счета и ведут переговоры с "Динамо", чтобы урегулировать этот вопрос мирно.

Сидклей

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Добавим, что аренда Сидклея рассчитана до 31 декабря 2020 года, а контракт бразильца с киевлянами – до лета 2023-го. Кстати, в клубе из Сан-Паулу Сидклей провел всего 4 матча, но записать на свой счет результативные действия не сумел.

Вместо этого Сидклей навлек на себя гнев Бразилии. Футболист в своем Instagram поделился фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзей в то время, когда в его стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. "После этого меня принялись оскорблять. Писали: "Боже правый! Он сумасшедший!" – посетовал Сидклей.

Смотрите, как "Динамо" до карантина обыгрывало в чемпионате "Александрию"

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Динамо Киев ФИФА Коринтианс Сидклей аренда футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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