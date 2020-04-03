"Динамо" будет выбивать через ФИФА крупную сумму за своего бразильца

Киевский клуб требует от "Коринтианса" 600 тысяч евро за аренду защитника Сидклея

Киевское "Динамо" может обратиться в ФИФА, чтобы заставить бразильский клуб "Коринтианс" выполнить условия контракта по аренде 26-летнего защитника Сидклея. Речь идет о выплате 600 тысяч евро, сообщает Gazeta Esportiva. Ранее экс-капитан киевлян рассказал, сколько стоит купить "Динамо".

Отметим, что "Динамо" объявило об аренде Сидклея в "Коринтианс" еще 8 января, но киевский клуб пока так и не получил прописанную в договоре сумму. В "Коринтиансе" утверждают, что корректируют счета и ведут переговоры с "Динамо", чтобы урегулировать этот вопрос мирно.

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Добавим, что аренда Сидклея рассчитана до 31 декабря 2020 года, а контракт бразильца с киевлянами – до лета 2023-го. Кстати, в клубе из Сан-Паулу Сидклей провел всего 4 матча, но записать на свой счет результативные действия не сумел.

Вместо этого Сидклей навлек на себя гнев Бразилии. Футболист в своем Instagram поделился фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзей в то время, когда в его стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. "После этого меня принялись оскорблять. Писали: "Боже правый! Он сумасшедший!" – посетовал Сидклей.

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