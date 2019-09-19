"Динамо" – "Мальме": букмекеры верят в победу киевлян

"Динамо" примет "Мальме" в 1 туре Лиги Европы

19 сентября "Динамо" сыграет первый матч в Лиге Европы 2019/2020 года. Соперник – шведский Мальме, который "на ходу" – в национальном чемпионате сыграно уже 23 тура и команда идет на третьем месте, отставая от лидера всего на 3 очка. Матч "Динамо" – "Мальме" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском" и начнется в 19:55.

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Эксперты считают киевлян фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2.10, на победу "Мальме" – 3.75, на ничью – 3.45. Т.е. вероятность победы киевлян букмекеры оценили в 46 процентов, вероятность победы шведского клуба – 26 процентов, ничьей – 28 процентов.

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Также букмекеры прогнозируют, что сегодня зрители не увидят большого количество забитых мячей. Так, коэффициент на "меньше 2,5 голов" составляет 1.80, тогда как на "больше 2,5 голов" можно поставить с котировкой 2.10.

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Отметим, что сразу по завершении матча "Динамо" в Лиге Европы стартует еще один украинский клуб: онлайн "Вольфсбург" – "Александрия" тоже доступен на нашем сайте.

Напомним, что "Динамо" в последний раз побеждало полтора месяца назад – в начале августа:

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