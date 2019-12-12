"Динамо" может хватить и одного гола: все расклады для киевлян в Лиге Европы

"Динамо" готовится к матчу против "Лугано" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня "Динамо" проведет поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Встреча станет для киевлян решающей в свете борьбы за выход в следующий раунд – подопечных Алексея Михайличенко устроит только победа, но будет важным и количество забитых мячей. "Динамо" – "Лугано" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Перед последним туром шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы сохраняют три команды – "Копенгаген", "Мальме" и "Динамо". "Лугано" выше четвертого места уже не поднимется.

Что касается соперников вице-чемпиона Украины, то у них есть несколько вариантов для выхода в плей-офф:

Копенгаген" выйдет из группы, если победит или сыграет вничью, либо если "Динамо" потеряет очки.

"Мальме" выйдет из группы, если победит, либо если "Динамо" потеряет очки.

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Все просто: победивший гарантированно выходит из группы с первого места, в случае ничьей обе команды могут пройти, если киевляне потеряют очки. Даже проигравший имеет шанс продолжить борьбу в еврокубках, если "Динамо" не обыграет "Лугано" в Киеве.

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Как "Мальме" забивал "Копенгагену" в первом матче:

У "Динамо" задача так же ясна – победа минимум в два гола и путевка в следующий раунд в кармане киевлян, без учета матча в Дании. Но киевлянам может хватить и одного гола для выхода в следующий раунд, правда, в этом случае нужно будет оглядываться на результат поединка в Копенгагене.

Если "Копенгаген" обыгрывает "Мальме" или играет с ними вничью, "Динамо" достаточно будет обыграть "Лугано" с минимальным счетом. При равенстве очков с "Мальме" киевляне опередят шведов по личным встречам (1:0 и 2:3).

Как "Динамо" и "Лугано" играли в первом матче:

Второй вариант – поражение "Копенгагена" от "Мальме" и победа "Динамо" над "Лугано". В этом случае киевляне и датчане сравняются по очкам, поэтому на первый план выйдут дополнительные показатели. Так как команды имеют равенство по результатам очных матчей (оба – 1:1), то расположение команд в турнирной таблице определится по голам.

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В первую очередь будут считать разницу забитых и пропущенных. До начала матча "Копенгаген" имеет +2, у "Динамо" – 0. Если и здесь будет равенство, тогда главным критерием станет количество забитых мячей (Сейчас у "Динамо" – 6, у "Копенгагена" – 5).

Таким образом, поражение "Копенгагена" с разницей в один мяч, но не крупнее, чем 2:3, и минимальная победа "Динамо" над "Лугано" выводит в следующий раунд киевлян.

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 5 2 3 0 5-3 9 2 МАЛЬМЕ 5 2 2 1 7-6 8 3 ДИНАМО К 5 1 3 1 6-6 6 4 ЛУГАНО 5 0 2 3 1-4 2

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