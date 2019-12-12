"Динамо" может хватить и одного гола: все расклады для киевлян в Лиге Европы

Сегодня "Динамо" проведет поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Встреча станет для киевлян решающей в свете борьбы за выход в следующий раунд – подопечных Алексея Михайличенко устроит только победа, но будет важным и количество забитых мячей. "Динамо" – "Лугано" смотреть онлайн можно на нашем сайте.
Перед последним туром шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы сохраняют три команды – "Копенгаген", "Мальме" и "Динамо". "Лугано" выше четвертого места уже не поднимется.
Что касается соперников вице-чемпиона Украины, то у них есть несколько вариантов для выхода в плей-офф:
- Копенгаген" выйдет из группы, если победит или сыграет вничью, либо если "Динамо" потеряет очки.
- "Мальме" выйдет из группы, если победит, либо если "Динамо" потеряет очки.
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Все просто: победивший гарантированно выходит из группы с первого места, в случае ничьей обе команды могут пройти, если киевляне потеряют очки. Даже проигравший имеет шанс продолжить борьбу в еврокубках, если "Динамо" не обыграет "Лугано" в Киеве.
Как "Мальме" забивал "Копенгагену" в первом матче:
У "Динамо" задача так же ясна – победа минимум в два гола и путевка в следующий раунд в кармане киевлян, без учета матча в Дании. Но киевлянам может хватить и одного гола для выхода в следующий раунд, правда, в этом случае нужно будет оглядываться на результат поединка в Копенгагене.
Если "Копенгаген" обыгрывает "Мальме" или играет с ними вничью, "Динамо" достаточно будет обыграть "Лугано" с минимальным счетом. При равенстве очков с "Мальме" киевляне опередят шведов по личным встречам (1:0 и 2:3).
Как "Динамо" и "Лугано" играли в первом матче:
Второй вариант – поражение "Копенгагена" от "Мальме" и победа "Динамо" над "Лугано". В этом случае киевляне и датчане сравняются по очкам, поэтому на первый план выйдут дополнительные показатели. Так как команды имеют равенство по результатам очных матчей (оба – 1:1), то расположение команд в турнирной таблице определится по голам.
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В первую очередь будут считать разницу забитых и пропущенных. До начала матча "Копенгаген" имеет +2, у "Динамо" – 0. Если и здесь будет равенство, тогда главным критерием станет количество забитых мячей (Сейчас у "Динамо" – 6, у "Копенгагена" – 5).
Таким образом, поражение "Копенгагена" с разницей в один мяч, но не крупнее, чем 2:3, и минимальная победа "Динамо" над "Лугано" выводит в следующий раунд киевлян.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КОПЕНГАГЕН
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|2
|МАЛЬМЕ
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|3
|ДИНАМО К
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|4
|ЛУГАНО
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
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