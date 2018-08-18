"Динамо" начало продажу билетов на матч с "Аяксом" в Лиге чемпионов

Пропуск на выездной матч в 17 раз дороже, чем самый дешевый на "Олимпийский"

Стартовала продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 между киевским "Динамо" и голландским "Аяксом". Игра состоится в НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало – в 22:00.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен. Для владельцев абонементов на домашние матчи "Динамо" действует скидка на билет – 15%.

Первая встреча команд состоится 22 августа в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". Билет на гостевой сектор стоит 27,50 евро (примерно 880 грн) и продается только в кассах стадиона в Голландии.

В ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ киевское "Динамо" на своем поле обыграло чешскую "Славию" со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд турнира (в Праге команды сыграли 1:1).

"Аякс" по сумме двух матчей одолел бельгийский "Стандард". Первая встреча команд завершилась ничьей 2:2, а дома голландцы разгромили соперника со счетом 3:0. Мы уже сообщали, что "Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо".

Кстати, сегодня стало известно, что УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов. Чехи были недовольны судейством в ответной встрече и даже призвали Григория Суркиса уйти в отставку с поста в УЕФА.