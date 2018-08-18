"Динамо" начало продажу билетов на матч с "Аяксом" в Лиге чемпионов

Сегодня, 12:40

Пропуск на выездной матч в 17 раз дороже, чем самый дешевый на "Олимпийский"

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Стартовала продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 между киевским "Динамо" и голландским "Аяксом". Игра состоится в НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало – в 22:00.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен. Для владельцев абонементов на домашние матчи "Динамо" действует скидка на билет – 15%.

Первая встреча команд состоится 22 августа в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". Билет на гостевой сектор стоит 27,50 евро (примерно 880 грн) и продается только в кассах стадиона в Голландии.

В ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ киевское "Динамо" на своем поле обыграло чешскую "Славию" со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд турнира (в Праге команды сыграли 1:1).

"Аякс" по сумме двух матчей одолел бельгийский "Стандард". Первая встреча команд завершилась ничьей 2:2, а дома голландцы разгромили соперника со счетом 3:0. Мы уже сообщали, что "Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо".

Кстати, сегодня стало известно, что УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов. Чехи были недовольны судейством в ответной встрече и даже призвали Григория Суркиса уйти в отставку с поста в УЕФА.
билеты, футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" начало продажу билетов на матч с "Аяксом" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФК "Динамо"

УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:39

Киевляне обыграли чехов по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде

Футбол

Каспер Дольберг. Фото ФК "Аякс"

"Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо"

Вчера, 19:20

Каспер Дольберг не успеет восстановиться к матчам плей-офф Лиги чемипионов
Загрузка...

Футбол

"Александрия" - лидер чемпионата Украины после 4 туров. Фото instagram.com/fcolexandria

Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в украинской Премьер-лиге

Вчера, 11:06

Пятый тур ЧУ: бразилец Жилмар на матче с "Шахтером" будет, но сядет, скорее всего, на VIP-трибуне

Футбол

Пириос Сотериу. Фото ФК "Копенгаген"

"Динамо" интересуется нападающим бывшего клуба Вербича

15 Августа, 17:17

Пириос Сотериу в предыдущем сезоне за "Копенгаген" провел 47 игр и забил 16 мячей

Футбол

Чехи остались недовольны судейством. Фото ФК "Славия"

После поражения от "Динамо" в "Славии" потребовали увольнения Суркиса из УЕФА

16 Августа, 10:06

Представители чешского клуба критикуют судейство и намекают на нечестную игру украинцев

Происшествия

Фото: Facebook Troublemakers & Ultras Action

Ультрас "Динамо" и "Славии" устроили драку в Киеве

15 Августа, 15:06

Сторонники "бело-голубых" отняли у чехов шарф и баннеры
Загрузка...