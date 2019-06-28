"Динамо" начало сезон с поражения клубу второй лиги
Киевляне провели первый спарринг в новом сезоне, посмотрев в деле потенциальных новичков
Киевское "Динамо" провело первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Киевляне на своей базе в Вите-Почтовой встречались с командой второй лиги Украины "Полесье" из Житомира. Поединок состоял из двух таймов по 40 минут и завершился победой гостей 2:1. 30 числа киевляне отправятся на сборы в Австрию. Ранее стали известны соперники "Динамо" на сборах в Австрии.
"Динамо" провело матч экспериментальным составом – к молодежи присоединились игроки, пребывающие в клубе на просмотре. Так, в первом тайме на поле появился нападающий "Олимпика" Матар Дийе, а после перерыва вышел 20-летний полузащитник Вадим Янчак из словацкого "Локомотива". Отметим, что Дийе записал на свой счет результативную передачу на Кравченко.
"Динамо" – "Полесье" – 1:2
Голы: Кравченко (37) – Немтинов (12), Голенков (74)
"Динамо": Бущан (Нещерет, 41) – Кравченко Алибеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидклей (Хондак, 51) – Сидорчук (Петрусенко, 51), Шапаренко (Янчак (игрок на просмотре, 51), Андриевский (Гармаш, 41) – Русин, де Пена (Шулянский, 51), Матар Дийе (игрок на просмотре)
Напомним, что вчера "Динамо" объявило о трансфере защитника "Зари" Александра Караваева. Футболист сборной Украины подписал с вице-чемпионом страны четырехлетний контракт.
Сезон для "бело-синих" стартует 28 июля поединком за Суперкубок Украины. В Одессе "Динамо" сыграет с "Шахтером". Начало поединка в 21:00.
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