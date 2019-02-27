"Динамо" не отпустило своего игрока в самый титулованный клуб Бразилии

Киевский клуб дал окончательный отказ "Сан-Паулу", хотевшему заполучить Че Че

Че Че остается в Киеве. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" не отпустило своего игрока в самый титулованный клуб Бразилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c1/213/5c76c12137489.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c1/213/5c76c12137489.png 2019-02-27T19:00:52+02:00 Футбол Киевский клуб дал окончательный отказ "Сан-Паулу", хотевшему заполучить Че Че

Полузащитник "Динамо" Че Че останется в команде. Киевляне не отпустили игрока на родину. У "Динамо" было предложение от "Сан-Паулу", но клуб его не принял, сообщает Spfc.net. В нынешнем сезоне на счету Че Че 15 матчей, за которые он сделал одну голевую передачу. Бразилец пришел в "Динамо" летом 2018-го.

Отметим, что "Сан-Паулу" является наиболее титулованным клубом Бразилии на международной арене. "Трёхцветные" первыми среди бразильских клубов трижды выиграли Кубок Либертадорес, при этом все три раза после этих побед команда завоёвывала и титул сильнейшего клуба планеты — в 1992 и 1993 годах был завоёван Межконтинентальный кубок, а в 2005 году "Сан-Паулу" выиграл Клубный чемпионат мира.

Как сообщалось ранее, от киевского "Динамо" требуют почти 9 миллионов гривен за Ярмоленко.

Также сообщалось, что вратарь динамовцев Бойко сравнялся с Облаком по количеству "сухих" матчей в сезоне

А бывший тренер киевлян Йожеф Сабо предрек команде несладкую жизнь в противостоянии 1/8 Лиги Европы с "Челси". По словам Сабо, "в Лондоне "Челси" устроит для "Динамо" ад"

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