Экс-тренер "Динамо": "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад"

Йожеф Сабо уверен, что динамовцы не смогут выйти в четвертьфинал турнира

Андре Палоп приготовил "Динамо" вояж в Лондон. Фото: AFP

Экс-тренер "Динамо": "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53b/276/5c753b27620c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53b/276/5c753b27620c9.jpg 2019-02-26T15:12:00+02:00 Футбол Йожеф Сабо уверен, что динамовцы не смогут выйти в четвертьфинал турнира

Бывший главным тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал жеребьевку Лиги Европы, которая свела украинский клуб с лондонским "Челси".

"У "Динамо" ноль шансов. Не стоит наивно мечтать, что мы пройдем "Челси" по итогам двух матчей. Лондонские футболисты устроят киевлянам ад на своем поле. Не стоит надеяться на кризис соперника. Он прошел. Ряд футболистов хотел отставки Маурицио Сарри, поэтому сплавлял его. Тренер поговорил с лидерами команды и наладил отношения. "Челси" начал показывать содержательный футбол, поэтому легко пройдет нашего вице-чемпиона", – цитирует Сабо "Експрес".

"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

А вчера "Динамо" на своем поле разгромило луганскую "Зарю" в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

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