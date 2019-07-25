"Динамо" несет потери перед матчем с "Шахтером"

Цыганков, Андриевский и Дуэлунд не смогут сыграть в Суперкубке Украины

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" перед матчем с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины не сможет рассчитывать на троих футболистов. Отмечается, что хавбеки Динамо Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Миккел Дуэлунд вернулись в общую группу игроков киевлян.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины.

Но Виктор Цыганков пока занимается с определенными ограничениями, чтобы избежать рецидива травмы, а Миккел Дуэлунд и Александр Андриевский работают в общей группе. Таким образом, трое игроков не будут участвовать в дуэли с "Шахтером". Форвард "бело-синих" Фран Соль также почти восстановился от травмы и имеет шанс вернуться к полноценным тренировкам уже до конца недели.

Кстати, "Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра. Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. На матче за Суперкубок будет использована VAR.

Также добавим, что перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола. Пляжный фестиваль футбола "Давай, играй!" пройдет в Одессе накануне поединка "Динамо" – "Шахтер".

Смотрите поединок "Динамо" – "Александрия" в чемпионате Украины:

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