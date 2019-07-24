"Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра
Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. На матче за Суперкубок будет использована VAR
Комитет арбитров УАФ (ФФУ) объявил рефери на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо", который состоится 28 июля в Одессе. Судить украинское классико будет 39-летний Виталий Романов. "Динамо" – "Шахтер": смотрите онлайн матча за Суперкубок Украины на нашем сайте.
В прошлом сезоне днепрянин Виталий Романов работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, в которых показал 77 предупреждений (в среднем – чуть меньше четырех за игру), четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти.
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"
Среди этих игр были два поединка грандов украинского футбола. В 14-м туре УПЛ "Динамо" уступило на выезде "Шахтеру" (1:2), а в 25-м туре киевляне дома не смогли обыграть "горняков" (0:0). В первом из этих матчей Романов показал восемь желтых карточек и одну красную, доставшуюся динамовцу Кендзере. А во втором поединке днепровский арбитр раздал уже девять "горчичников", а на последней минуте назначил пенальти в ворота киевлян, который не смог реализовать Жуниор Мораес.
Как Кендзера получил от Романова красную карточку в матче "Шахтер" – "Динамо" (2:1)
Добавим, что на матче за Суперкубок Украины-2019 в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановский (Киев), ассистентом – Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража – Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).
Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2018
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