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"Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра

24 июля, 14:54

Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. На матче за Суперкубок будет использована VAR

Судья Виталий Романов
Судья Виталий Романов. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Комитет арбитров УАФ (ФФУ) объявил рефери на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо", который состоится 28 июля в Одессе. Судить украинское классико будет 39-летний Виталий Романов. "Динамо" – "Шахтер": смотрите онлайн матча за Суперкубок Украины на нашем сайте.

В прошлом сезоне днепрянин Виталий Романов работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, в которых показал 77 предупреждений (в среднем – чуть меньше четырех за игру), четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти.

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Среди этих игр были два поединка грандов украинского футбола. В 14-м туре УПЛ "Динамо" уступило на выезде "Шахтеру" (1:2), а в 25-м туре киевляне дома не смогли обыграть "горняков" (0:0). В первом из этих матчей Романов показал восемь желтых карточек и одну красную, доставшуюся динамовцу Кендзере. А во втором поединке днепровский арбитр раздал уже девять "горчичников", а на последней минуте назначил пенальти в ворота киевлян, который не смог реализовать Жуниор Мораес.

Как Кендзера получил от Романова красную карточку в матче "Шахтер" – "Динамо" (2:1)

Добавим, что на матче за Суперкубок Украины-2019 в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановский (Киев), ассистентом – Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража – Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2018

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Источники:

Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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