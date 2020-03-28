"Никто не знает": босс УЕФА не исключил полного краха футбольного сезона из-за коронавируса

По словам Александра Чеферина, у них есть планы А, B и C - но все они могут оказаться бесполезными

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе в связи с ситуацией с коронавирусом. Напомним, изначально сообщалось, что все турниры в Европе должны завершиться до 30 июня. Позже в качестве крайнего срока прозвучало уже 31 августа. Однако Чеферин не исключает вариант, что о футболе придется забыть очень надолго.

"Никто не знает, когда все это закончится, – откровенно признался в комментарии изданию La Repubblica босс Европейского футбольного союза Александер Чеферин. – У нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остается только ждать. Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона – со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше довести турниры до логического завершения. Пока рассчитываем возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня. Если не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг пытаемся найти лучшее решение".

Босс УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали, что нас ждет футбол Non Stop: после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона.Чиновники ищут варианты будущего календаря, если в ближайшее время пандемию не удастся побороть.

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