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"Динамо" по просьбе "Брюгге" перенесло время начала матча Лиги чемпионов

25 июля, 17:51

Киевляне примут гостей из Бельгии 13 августа на "Олимпийском"

"Динамо" и "Брюгге" сыграют 13 августа
"Динамо" и "Брюгге" сыграют 13 августа. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Время начала ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и бельгийским "Брюгге" изменено по просьбе гостевой команды, матч состоится 13 август а в Киеве в НСК "Олимпийский", а стартовый свисток главный арбитр даст не в 19:30, как сообщалось ранее, а на час позже.

Напомним, что первая встреча команд пройдет 6 августа в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел", начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по ЛЧ

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

Как мы писали ранее, вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало. "Тот же ЛАСК - вообще неизвестная мне команда, о ее существовании я узнал, когда познакомился с перечнем наших возможных соперников, – отметил голкипер киевлян. – Конечно, "Брюгге" – это совсем другая история, это клуб с именем. Считаю, наши шансы равны – 50 на 50".

Смотрите, как "Брюгге" обыгрывал "Андерлехт" в чемпионате Бельгии

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Тег футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Брюгге

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Сегодня|Спорт

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