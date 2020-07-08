Красотка из "квартала": названо имя девушки, которая исполнит гимн перед финалом Кубка Украины

Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук исполнит гимн Украины перед финальным поединком Кубка страны между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой", который состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист" . Начало встречи – в 21.30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Ворскла" доступна на нашем сайте и сервисе Oll.tv

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Марта Адамчук является участницей "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз исполняла гимн Украины перед важными спортивными событиями, но все же – не настолько высокого уровня.

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"На таком высоком уровне я гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", – цитирует участницу "Женского квартала" официальный сайт УАФ. По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой: "У меня папа – заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится!"

Послушайте, как поет Марта Адамчук

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Ранее была названа бригада судей на финальный матч Кубка Украины. "Динамо" и "Ворсклу" рассудит харьковчанка Екатерина Монзуль.

Смотрите обзор предыдущего финала Кубка Украины

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