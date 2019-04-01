"Динамо" снова страдает из-за болельщиков: УЕФА закрывает "Олимпийский" на один матч
Киевляне проведут следующий матч в еврокубках с частично закрытыми трибунами
УЕФА огласил решение по дисциплинарному делу против киевского "Динамо", открытому за нарушения, допущенные во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" (1:0) 21 февраля в Киеве. За бросание посторонних предметов, зажигание файеров, вторжение фанатов на поле и заблокированные лестницы УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием стадиона на следующий домашний матч под эгидой УЕФА (сектора 41-62). Клуб также должен развернуть баннер #EqualGame с логотипом УЕФА на нем.
Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.
Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.
Добавим, что УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы. Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков.
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