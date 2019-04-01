"Динамо" снова страдает из-за болельщиков: УЕФА закрывает "Олимпийский" на один матч

Киевляне проведут следующий матч в еврокубках с частично закрытыми трибунами

Фото: AFP

"Динамо" снова страдает из-за болельщиков: УЕФА закрывает "Олимпийский" на один матч //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/242/0fc/5ca2420fca24e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/242/0fc/5ca2420fca24e.jpg 2019-04-01T19:55:34+03:00 Футбол Киевляне проведут следующий матч в еврокубках с частично закрытыми трибунами

УЕФА огласил решение по дисциплинарному делу против киевского "Динамо", открытому за нарушения, допущенные во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" (1:0) 21 февраля в Киеве. За бросание посторонних предметов, зажигание файеров, вторжение фанатов на поле и заблокированные лестницы УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием стадиона на следующий домашний матч под эгидой УЕФА (сектора 41-62). Клуб также должен развернуть баннер #EqualGame с логотипом УЕФА на нем.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Добавим, что УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы. Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" снова страдает из-за болельщиков: УЕФА закрывает "Олимпийский" на один матч". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.