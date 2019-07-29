"Динамо" после победы в Суперкубке отдало полузащитника в аренду в чешский клуб

21-летний опорный полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перешел в чешский "Слован" из Либереца на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Ранее Алибеков находился на просмотре в "Александрии" и даже принимал участие в контрольных матчах.
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"Мы рады продолжить наше сотрудничество с "Динамо" Киев. Ахмед – универсал, который может играть на разных позициях", – отметил спортивный директор "Слована" Зденек Кукал.
В минувшем сезоне Алибеков провел за "Динамо" 4 матча в Премьер-лиге. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 200 тысяч евро. В "Словане" Алибеков будет одноклубником другого украинца Тараса Качарабы, ранее выступавшего за донецкий "Шахтер".
В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1. В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.
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