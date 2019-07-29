Алибеков находился на просмотре в "Александрии", но в итоге продолжит карьеру в "Словане"

Ахмед Алибеков / Фото: Instagram

"Динамо" после победы в Суперкубке отдало полузащитника в аренду в чешский клуб https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-07-29T19:26:00+03:00 Футбол Алибеков находился на просмотре в "Александрии", но в итоге продолжит карьеру в "Словане"

21-летний опорный полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перешел в чешский "Слован" из Либереца на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Ранее Алибеков находился на просмотре в "Александрии" и даже принимал участие в контрольных матчах.

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

"Мы рады продолжить наше сотрудничество с "Динамо" Киев. Ахмед – универсал, который может играть на разных позициях", – отметил спортивный директор "Слована" Зденек Кукал.

В минувшем сезоне Алибеков провел за "Динамо" 4 матча в Премьер-лиге. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 200 тысяч евро. В "Словане" Алибеков будет одноклубником другого украинца Тараса Качарабы, ранее выступавшего за донецкий "Шахтер".

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1. В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама