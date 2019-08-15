"Динамо" потеряло 24 миллиона евро от невыхода в Лигу чемпионов

Не докричался. В матче с "Брюгге" киевляне трижды вели в счете, но в третий раз подряд провалили квалификацию в Лигу чемпионов. Фото А. Приходько

С утра в среду фаны "Динамо" ожесточенно обновляли страницы спортивных сайтов. Неужели Хацкевич устоит и в этот раз. Ожидание продолжалось до 13:45, когда появилось сообщение на офицсайте "бело-синих": "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды". Притом, что два месяца назад контракт белоруса был продлен на два года. Говорят, что президент клуба Игорь Суркис самому тренеру об оставке объявил в вип-ложе сразу после матча с "Брюгге".

Два сезона Хацкевича без главных внутренних трофеев – ни "золота", ни Кубка Украины (только два сильно менее значимых Суперкубка). И три подряд сезона проваленных квалификаций в Лиге чемпионов, чего с "Динамо" прежде не случалось. Во вторник 3:3 в Киеве с "Брюгге" и суммарные 3:4 снова отправили киевлян в Лигу Европы. Хацкевич говорил о том, что "просил высоко встречать соперника, но опять почему-то футболисты стали делать не шаг вперед, а шаг назад". Опять? Почему-то? Команда неуправляема? Замену Вербича в середине второго тайма – пожалуй, самого острого игрока "Динамо" в этом матче – тренер объяснял тем, что словенец уже не успевал. При этом сам Беньямин сказал: "Я был недоволен, когда меня заменили. Чувствовал, силы еще были". И кстати: "Не знаю, что говорил Хацкевич после матча. Я долго не мог зайти в раздевалку".

Ну и показательна реакция Назария Русина, форварда, которого "Динамо" недавно отдало в аренду "Заре". Возможно, и просто совпадение, но после новости об отставке Хацкевича он коротко написал в Instagram: "Добрый день", – с довольным смайлом.

Понятно, что результаты – это не только тренер. За три сезона Хацкевичу купили новых игроков на 34 миллиона евро. Но времена, когда Семину и Блохину покупали на 40 млн за один сезон, позади. Перед Хацкевичем в трехлетку Реброва состав усилили лишь на 22 млн. Но получили два "золота" и два Кубка Украины, 1/8 ЛЧ и 1/4 ЛЕ.

А вектор на взращивание своей молодежи шел несколько хаотично. При Хацкевиче основными в "Динамо" стали Миколенко и Бурда. Левым беком Миколенко даже "Милан" заинтересовался, но это скорее промо сборной и лично Шевченко. А вот "золотое поколение" U20 кто где: Булеца и Супряга арендованы в "Днепр", Цитаишивли и Попов вне заявки на "Брюгге".

Потери "Динамо" от невыхода в Лигу чемпионов

Считаем, сколько премиальных от УЕФА "Динамо" недосчиталось, оставшись и в этом сезоне без Лиги чемпионов.

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ЗА УЧАСТИЕ. 15,25 млн каждому клубу за попадание в групповой раунд ЛЧ, 2,62 млн за ЛЕ. Разница — 12,63 млн. Больше, чем самый дорогой трансфер в истории "Динамо", Дьемерси Мбокани, купленный в 2013 году за 11 млн.

ЗА ОЧКИ. В ЛЧ — 2,7 млн за по­­беду, 900 тысяч за ничью. В ЛЕ — 570 тысяч за победу, 190 ты­­сяч за ничью. В ЛЧ выход в 1/8 фи­­на­­ла — плюс 9,5 млн, в 1/4 финала — плюс 10,5 млн и т. д. В ЛЕ вы­­ход в 1/16 финала — 500 тысяч, в 1/8 финала — 1,1 млн, в 1/4 фи­­на­­ла — 1,5 млн и т. д. "И так да­­лее" — потому что дальше 1/4-й "Ди­­намо" в еврокубках не проходило уже десять лет, и вообще всего дважды в независимой ис­­тории. На какие результаты и бо­­нусы "Динамо" наиграло бы сейчас в Лиге чемпионов, точно сказать нельзя, возьмем для расчета последние сезоны, когда клуб выходил в групповой раунд обоих еврокубков — они примерно соответствуют нынешнему потенциалу. В ЛЧ — 1 победа, 2 ничьих (4,5 млн), в ЛЕ — 3 победы, 2 ни­­чьих в группе, выход в 1/16 и 1/8 финала (4,69 млн). Примерно равно, но в ЛЧ это минималка, можно же наиграть и на гораздо большее, а в ЛЕ — близко к по­­толку.

ЗА РЕЙТИНГ. УЕФА ввел выплаты на основе рейтинга клубов за 10 лет. Для всех участников групповых раундов ЛЧ (32 команды) и ЛЕ (48 команд). В ЛЧ каждая позиция в рейтинге стоит ­­1,108 млн. 32-й по рейтингу клуб группового раунда ЛЧ получает 1,108 млн, 31-й получает две доли — 2,216 млн максимум, первый по рейтингу ("Реал") получает 32 доли — 35,46 млн. Аналогично в ЛЕ, но там доля стоит всего 71 430 евро. "Динамо" — №21 среди клубов, которые сейчас остались в ЛЧ, — это выплата 13 296 000. И №6 среди тех, что в ЛЕ, — это 3 071 490. Разница — 10,2 миллиона. Это как вторая по стоимости покупка в истории "Динамо" — Юнес Беланда, 10 млн, 2013 год.

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МАРКЕТ ПУЛ. Это телевизионные деньги, которые УЕФА распределяет по окончании евросезона. Для украинского телерынка суммы не очень большие, по цифрам прошлых лет возьмем условные 2 млн разницы между ЛЧ и ЛЕ.

ИТОГО. Суммарные потери "Динамо" от невыхода в ЛЧ составили около 24,6 миллиона евро. Это только выплаты от УЕФА, а ведь есть и косвенные потери — игроки не вырастут в цене, билеты на более скромных соперников и продаются скромнее, и т. д. За три сезона невыходов при Хацкевиче потеряли около 70 млн. На такую сумму можно было здорово укрепиться. Это больше, чем "Динамо" потратило на трансферы за последние шесть лет (57 млн).

Смотрите видео, как "Динамо" громило "Львов" в чемпионате Украины:

А ранее на старте сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" в битве за Суперкубок Украины:

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