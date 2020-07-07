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"Динамо" прибыло в Харьков на финал Кубка Украины сильнейшим составом

7 июля, 19:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Киеве остался только дисквалифицированный Йосип Пиварич

Киевское "Динамо" прибыло в Харьков, где завтра, 7 июля в финале Кубка Украины встретится с полтавской "Ворсклой". Онлайн матча "Динамо" – "Ворскла" уже доступен на нашем сайте. Киевляне заселились в пятизвездочный отель Kharkiv Palace, а после обеда и отдыха команде предстоит провести вечернюю тренировку, опробовав газон стадиона "Металлист", сообщает официальный сайт киевлян.

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Алексей Михайличенко взял в Харьков сильнейший состав. Вернулись в общую группу и готовы сыграть завтра Виталий Миколенко, Денис Попов и Виктор Цыганков. Единственный, кто остался в Киеве, это Йосип Пиварич, заработавший удаление в матче против "Шахтера" в чемпионате Украины. Его удаление будет отдельно рассматривать КДК УАФ.

Напомним, что перед финалом Кубка Украины "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 3:2 в Премьер-лиге и усложнило себе задачу завоевать серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

А "Ворскла" усердно готовилась к матчу Кубка Украины, поэтому на матч чемпионата против "Львова" поехал молодежный состав со средним возрастом 18,5 лет, но сумел заработать одно очко. Кстати, в воротах в этом матче стоял герой полуфинального матча с "Мариуполем" Павел Исаенко.

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Букмекеры считают киевский клуб большим фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Динамо" в основное время составляет всего 1.30, тогда как котировка на победу "Ворсклы" равна 9.10, а на ничью – 5.80.

Финал Кубка Украины можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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