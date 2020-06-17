"Динамо" приехало в село: прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины в Минае

Киевлянам предрекают уверенную победу в матче за выход в кубковый финал. Голов ждут прежде всего от Цыганкова

Сегодня определится первый финалист Кубка Украины по футболу. Он станет известен в матче "Минай" – "Динамо", который начнется в 14:00. Смотреть онлайн "Минай" – "Динамо" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. А также на канале "УНИАН", который доступен на сервисе Oll.tv.

Однажды "Минай" из одноименного села на Закарпатье, который был основан в 2015 году и сейчас занимает третье место в Первой лиге, уже играл дома с "Динамо", занимающим ныне вторую строчку в УПЛ. Осенью 2018 года "Динамо", хоть и пропустило первым, обыграло "Минай" благодаря дублю Шапаренко со счетом 3:1. Уверенную победу на чужом поле прочат киевлянам и на сей раз.

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"Динамо" является безоговорочным фаворитом полуфинального матча Кубка Украины 17 июня. На победу киевлян в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.21, на ничью – 7.00, на победу "Миная" – 12.00. В процентном соотношении – картина следующая: 78% на выигрыш по итогам 90 минут "Динамо", 14% – на ничью и 8% – на выигрыш "Миная". Что касается прохода в финал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 1.09 (87% на выход в финал), а на "Минай" – 7.60 (13%). Самыми же вероятными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу киевлян.

ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков – коэффициент 1.85

Беньямин Вербич – 2.20

Назарий Русин – 2.20

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ТОП-3 претендента на гол у "Миная"

Анатолий Нуриев – 5.50

Олег Маик – 5.50

Антон Кича – 8.50

Анатолий Нуриев. Фото – YouTube

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Напомним, победитель матча "Минай" – "Динамо" в финале Кубка Украины встретится с лучшим в паре "Мариуполь" – "Ворскла". Эти команды сыграют 24 июня.

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