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"Динамо" приехало в село: прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины в Минае

17 июня, 12:24

Олег Люлька Олег Люлька

Киевлянам предрекают уверенную победу в матче за выход в кубковый финал. Голов ждут прежде всего от Цыганкова

Сегодня определится первый финалист Кубка Украины по футболу. Он станет известен в матче "Минай" – "Динамо", который начнется в 14:00. Смотреть онлайн "Минай" – "Динамо" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. А также на канале "УНИАН", который доступен на сервисе Oll.tv.

Однажды "Минай" из одноименного села на Закарпатье, который был основан в 2015 году и сейчас занимает третье место в Первой лиге, уже играл дома с "Динамо", занимающим ныне вторую строчку в УПЛ. Осенью 2018 года "Динамо", хоть и пропустило первым, обыграло "Минай" благодаря дублю Шапаренко со счетом 3:1. Уверенную победу на чужом поле прочат киевлянам и на сей раз.

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"Динамо" является безоговорочным фаворитом полуфинального матча Кубка Украины 17 июня. На победу киевлян в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.21, на ничью – 7.00, на победу "Миная" – 12.00. В процентном соотношении – картина следующая: 78% на выигрыш по итогам 90 минут "Динамо", 14% – на ничью и 8% – на выигрыш "Миная". Что касается прохода в финал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 1.09 (87% на выход в финал), а на "Минай" – 7.60 (13%). Самыми же вероятными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу киевлян.

ТОП-3 претендента на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков – коэффициент 1.85
  • Беньямин Вербич – 2.20
  • Назарий Русин – 2.20

Виктор Цыганков

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Виктор Цыганков / Фото: Facebook

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ТОП-3 претендента на гол у "Миная"

  • Анатолий Нуриев – 5.50
  • Олег Маик – 5.50
  • Антон Кича – 8.50

Анатолий Нуриев. Фото – YouTube

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Напомним, победитель матча "Минай" – "Динамо" в финале Кубка Украины встретится с лучшим в паре "Мариуполь" – "Ворскла". Эти команды сыграют 24 июня.

Смотрите, как "Динамо" после выхода из карантина играло с "Шахтером"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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прогноз Динамо Киев Кубок Украины Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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