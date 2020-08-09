В "Динамо" рассказали, с кем сыграет после вспышки коронавируса в своем составе

В киевском "Динамо", несмотря на вспышку коронавируса в команде, решили не вносить изменения в программу подготовки к новому сезону. Напомним, в воскресенье стало известно, что коронавирусом заразились динамовцы Русин и Вантух, а также игрок юношеского состава киевлян 2006 года рождения, имя которого не называется.
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Как сообщили ранее в "Динамо", заразившиеся футболисты ушли на двухнедельный карантин, при этом тренировочный процесс киевлян продолжается в штатном режиме. В силе остается и проведение спаррингов.
Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч в рамках игровой программы подготовки к новому сезону. На этот раз соперником команды Мирчи Луческу станет четвертая команда прошлого сезона УПЛ и участник квалификации Лиги Европы – черниговская "Десна".
А в среду, 12 августа, "Динамо" сыграет товарищеский матч против новичка Первой лиги Украины – ФК "Полесье" (Житомир).
Ранее мы писали, что первый матч под руководством Луческу "Динамо" выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами в спарринге отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена.
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