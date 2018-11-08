"Динамо" – "Ренн": когда начало и где смотреть матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" сегодня проведет матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы с французским "Ренном". Начало матча в 19:55 – на киевском НСК "Олимпийский". Напомним для тех, кто собрался на стадион: с 18:55 до 19:55 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, станция метро "Дворец спорта" – на выход, станция метро "Площадь Льва Толстого" – на вход.

Для тех поклонников "Динамо", кто живет за пределами Киева или не собирается на стадион, мы предлагаем свою онлайн трансляцию матча с "Ренном". Кроме того, матч покажут по ТВ и в Интернете.

Смотреть "Динамо" – "Ренн":

Футбол-1, live

Футбол-2, пятница 08:40 (повтор)

Футбол-1, пятница 16:05 (повтор)

Футбол-2, суббота 04:00 (повтор)

Футбол-1, суббота 10:25 (повтор)

Футбол-2, суббота 21:50 (повтор)

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Букмекеры уверены в победе "Динамо", которое по котировкам – фаворит этого матча.

"В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф, – объявил вчера на пресс-конференции Хацкевич, но тут же постелил соломку. – Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча".