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"Динамо" с дебютантом Хачериди сделало заявку на финал Кубка Беларуси в борьбе с "Шахтером" Вернидуба

8 апреля, 22:19

Елена Павлова

Победу команде из Бреста принесли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси чемпион страны брестское "Динамо" принимало солигорский "Шахтер", который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб. Встреча прошла в Бресте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу команде из Бреста принесли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.

Читайте также: На Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате Беларуси

Нойок распечатал ворота "Шахтера" уже на шестой минуте встречи, а на 13-й Милевский отдал голевую передачу на Савицкого. Также стоит отметить, что в этом матче дебютировал за "Динамо" еще один украинец Евгений Хачериди. Защитник также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Милевский был заменен в середине второго тайма. Ранее мы писали, почему украинец Хачериди никак не дебютирует за "Динамо" Милевского.

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Ответный матч между солигорским "Шахтером" и брестским "Динамо" состоится 29 апреля. А финал Кубка Беларуси запланирован на 24 мая на газоне минского стадиона Динамо. Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе, в которой из-за коронавируса не отменили спортивные соревнования и первенство страны по футболу. Однако на чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"

Смотрите, как Милевский с фанатами отмечал победу в чемпионате Беларуси в 2019 году

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Артем Милевский Евгений Хачериди Юрий Вернидуб Александр Нойок Шахтер Солигорск Кубок Беларуси Динамо Брест

Источник: Динамо Брест

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