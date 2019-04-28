"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Динамо" на выезде обыграло "Львов", играя вдевятером. Фото ФК "Динамо".

В 26 туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" обыграло ФК "Львов". Поединок прошел в воскресенье во Львове на стадионе "Украина" и завершился со счетом 0:1 в пользу команды Александра Хацкевича.

Уже с 19-й минуты киевляне играли в меньшинстве: за срыв выхода один на один прямую красную карточку получил Никита Бурда. Тем не менее, через пять минут "Динамо" вышло вперед усилиями Виталия Буяльского, перебросившего вратаря львовян. За 15 минут до окончания поединка арбитр удалил Томаша Кендзеру, оставив киевлян вдевятером. Счет до финального свистка не изменился.

После этого матча в активе "Динамо" стало 60 очков: отставания от лидирующего "Шахтера" за 6 туров до окончания Премьер-лиги составляет 7 очков. У "Львова" осталось 30 очков и последнее место в первой шестерке ЧУ. В следующем туре "Динамо" примет "Александрию" 4 мая, а "Львов" на выезде сыграет с "Шахтером".

"Львов" – "Динамо" – 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский (24)

Желтые карточки: Мартан (26), Сабино (48), Рожерио Алвеш (71), Педро Витор (77) – Русин (7), Шабанов (51), Шепелев (60), Цыганков (73),

Удаления: Бурда (19), Кендзера (75)

Напомним, что ранее в воскресенье "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти.

Еще в одном матче Премьер-лиги в воскресенье "Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу". Команда Юрия Вернидуба забила два безответных мяча: дублем отметился Артем Громов.

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