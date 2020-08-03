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"Динамо" сможет заработать": Семин назвал плюсы для киевлян от назначения Луческу главным тренером

3 августа, 09:43

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению россиянина, румынский специалист поможет "Динамо" раскрыть молодежь и пополнить клубную казну

Бывший тренер киевского "Динамо" россиянин Юрий Семин положительно отозвался о приглашении на должность наставника киевлян Мирчи Луческу. По мнению Семина, румынский специалист поможет "Динамо" раскрыть молодежь и заработать на трансферном рынке.

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"Многие не поняли решения Суркиса назначить тренером Луческу. А я верю в это решение. Оно себя еще оправдает и принесет Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А у "Динамо" есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет. Кого-то "Динамо" сможет продать, заработать деньги. Вспомните, как Мирча здорово работал в "Шахтере" с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьезные деньги. Клуб получал за них по 40 миллионов. Так что Суркис все просчитал, он смотрит в будущее", – цитирует Юрия Семина "Спорт-Экспресс"

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Ранее Суркис назвал бывшего тренера "Динамо" Семина "хлюпиком". Уже прозвучал ответ россиянина. Российский специалист уверяет, что со стороны босса киевлян не видит никаких оскорблений в свой адрес.

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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