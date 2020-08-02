"Надо продавать!": озвучена позиция Луческу относительно будущего Цыганкова в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис озвучил позицию нового главного тренера Мирчи Луческу относительно дальнейшего пребывания в команде самого дорогого футболиста "бело-синих" Виктора Цыганкова. Ранее мы писали, что с учетом реалий карантина главную звезду "Динамо" могут отпустить за 15 млн евро плюс бонусы.

"Знаете, как говорил мне Луческу? Если будет хорошее предложение по Цыганкову – надо продавать. Я ему отвечаю, что это же лидер команды, зачем? Но он приводит пример. Продав Цыганкова, мы даем надежду для Цитаишвили, который станет основным, а за Георгием есть еще кто-то, кто получит также шанс, – заявил Игорь Суркис в программе "Мага". – Если будем держать футболистов в золотой клетке, они не будут прогрессировать. Вот Ярмоленко, как считает Луческу, мы передержали. Я ему доказывал, что это с финансовой стороны было выгодно для меня, но Мирча считает, что как футболиста мы его передержали. Ушел бы Ярмоленко раньше – раньше заиграл бы и Цыганков".

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Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что во время знакомства с игроками "Динамо" перед первой тренировкой Мирча Луческу дольше всего задержался именно возле возможного будущего сменщика Виктора Цыганкова – Георгия Цитаишвили, по-отечески взяв его рукой за подбородок, дескать, ну-ка, выше нос!

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Добавим, что перед приходом Луческу Цыганков научился стрелять из лука. Как оказалось, для нового хобби у лидера киевской команды оборудована специальная площадка.

Смотрите, как забивает Виктор Цыганков

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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