"Он бросил сборную, коммунистическую партию": Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем

Президент киевского "Динамо" жестко проехался по Блохину в ответ на его критику в адрес Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис жестко отреагировал на критику Олега Блохина по поводу назначения Мирчи Луческу новым тренером "бело-синих". Напомним, Блохин заявил, что теперь не будет болеть за "Динамо".

"Блохину ведь был предоставлен шанс. При покупке футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно. А команда заняла четвертое место. Почему он об этом не говорит? Если он мне послал вызов, я бы хотел ответить. Не обижая его, не оскорбляя. Но хотел бы напомнить ему, для того, чтобы занять пост тренера сборной, он перешел из коммунистической партии в СДПУ. Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе. Он бросил сборную через две минуты после разговора со мной. Да, мне надо было назначать кого-то тренером "Динамо". Я обратился к Олегу Владимировичу. Ровно одну минуту он думал. Он не пошел, а побежал в Федерацию, где он сейчас верно служит. И разорвал контракт", – заявил Игорь Суркис в интервью программе "Мага"

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"Команда с Блохиным заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ее ему выплатил. Надо просто совесть иметь", – негодует Игорь Суркис

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Ранее Суркис назвал бывшего тренера "Динамо" Семина "хлюпиком". Уже прозвучал ответ россиянина. Российский специалист уверяет, что со стороны босса киевлян не видит никаких оскорблений в свой адрес.

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