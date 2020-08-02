Суркис назвал бывшего тренера "Динамо" Семина "хлюпиком": прозвучал ответ россиянина

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал "хлюпиком" бывшего тренера команды Юрия Семина, вспоминая, как россиянин после успешной работы с киевлянами в 2009 году вернулся в "Локомотив", чтобы не потерять свою долю в акциях московского клуба. Отметим, что до недавнего подписания Луческу, Семина называли кандидатом в сменщики Михайличенко.

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"Почему у Семина в "Динамо" сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в "Динамо", – отметил Игорь Суркис в интервью программе "Мага". – Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в "Локомотив", может, он бы и по сей день работал в "Динамо". Вот он побежал, второй раз вошел в эту реку (вернулся в "Динамо"), но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков"

Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Юрий Семин уже отреагировал на заявление Игоря Суркиса, назвавшего его "хлюпиком".

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из "Динамо" в "Локомотив", я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", – цитирует Семина sport24

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Напомним, Юрий Семин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 год, выиграв с киевлянами чемпионство и доведя команду до полуфинала Кубка УЕФА, после чего ушел в "Локомотив". В 2010-м российский специалист вернулся в "Динамо" и проработал там до 2012 года, выиграв лишь Суперкубок Украины.

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