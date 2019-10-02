"Динамо" стартует в Юношеской лиге УЕФА: видеотрансляция матча со "Шкендией"

Сегодня киевское "Динамо" U-19 проведет первый матч 1-го раунда Юношеской Лиги УЕФА (Путь национальных чемпионатов). Соперником киевлян будет "Шкендия" из Северной Македонии. Первый матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – в 17:00.

Ответный поединок пройдет 23 октября на тренировочном поле Федерации Футбола Северной Македонии в столице страны – Скопье.

Реклама

"Шкендия" представляет из себя достаточно молодой коллектив. Самый взрослый игрок – полузащитник Бесарт Реджепи (19 лет), а самый юный – Дашмир Элези (14 лет). Всего в заявке "Шкендии" на Юношескую Лигу УЕФА – 20 полевых игроков и 3 голкипера.

Добавим, что первая команда "Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию. Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили.

Напомним, вчера "Шахтер" вырвал ничью в матче Юношеской Лиги чемпионов с "Аталантой". "Горняки" открыли счет благодаря классному голу с розыгрышем пенальти, но в итоге оказались в роли догоняющих.

А взрослая команда "Шахтера" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама