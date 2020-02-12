"Динамо" – "Тобол": видеотрансляция предпоследнего матча киевлян на сборе в Турции

После ничейного поединка с белорусами команда Михайличенко играет с четвертым клубом Казахстана

Сегодня киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" станет казахстанский клуб "Тобол" из Костаная. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени на поле Titanic Mardan Stadium в Белеке. Напомним, накануне "Динамо" разошлось миром с БАТЭ 1:1, прервав серию из трех разгромных побед над визави.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. Расписание и результаты контрольных матчей киевлян:

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) – 4:1

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь) – 1:1

12 февраля. 15:00. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. 16:00. "Динамо" К – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Смотрите обзор матча "Динамо" – БАТЭ (1:1)

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Прогноз на матч "Динамо" – "Тобол" 12 февраля. Аналитики называют киевлян большим фаворитом поединка. На победу "Динамо" букмекерами установлен коэффициент 1.52, на ничью – 4.30, на победу "Тобола" – 5.60. Иными словами, вероятность выигрыша киевлян оценивается в 61 процент, ничейного исхода – в 22 процента, а поражения команды Алексея Михайличенко – в 17 процентов. Наиболее вероятным счетом по итогам спарринга букмекеры называют 2:1 в пользу "Динамо" – коэффициент на такой исход игры равен 7.90.

Смотрите самые яркие кадры игры "Динамо" с БАТЭ

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Представление соперника "Динамо" по матчу 12 февраля. "Тобол" основан в 1967 году. Цвета клуба – зеленый, желтый, белый. Средний возраст игроков: 25,77 лет. Команда по одному разу выигрывала чемпионат и Кубок Казахстана, а также Кубок Интертото.

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Так как чемпионат Казахстана проводится по системе весна-осень, сейчас "Тобол" ведет подготовку к старту Премьер-лиги. Свой первый матч клуб из Костаная проведет 7 марта дома против "Шахтера" (Караганда).

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Что касается выступлений в прошлом сезоне, то "Тобол" финишировал за пределами тройки призеров, завершив чемпионат на четвертой строчке, отстав от "Ордыбасы", окончившего турнир на позицию выше, всего на два балла. Причина – провальная концовка сезона, ведь в последних шести турах "Тобол", реально претендовавший даже на чемпионство, набрал всего 5 баллов.

Лидер "Тобола" – Джаба Канкава

Для украинского болельщика самым известным игроком в составе "Тобола" является Джаба Канкава, экс-игрок украинских "Арсенала", "Кривбасса" и "Днепра", который выступает в Казахстане с 2018 года.

Наставником "Тобола" является 39-летний специалист Григорий Бабаян, в 2018 году выигравший с "Астаной" Суперкубок и чемпионат Казахстана.

Смотрите, как в конце прошлого года "Динамо" играло с "Шахтером"

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