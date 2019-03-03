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"Динамо" уже не дышат в спину: как "Александрия" спасла очко в матче с "Мариуполем"

Сегодня, 20:27

Осечка александрийцев позволила команде Хацкевича оторваться от третьего места уже на семь пунктов

Мировая "Александрии" и "Мариуполя". Фото fco.com.ua
Мировая "Александрии" и "Мариуполя". Фото fco.com.ua.
"Динамо" уже не дышат в спину: как "Александрия" спасла очко в матче с "Мариуполем" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c1b/0f3/5c7c1b0f3a957.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c1b/0f3/5c7c1b0f3a957.png Футбол Осечка александрийцев позволила команде Хацкевича оторваться от третьего места уже на семь пунктов

В заключительном матче 20 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" сыграла вничью с "Мариуполем" - 1:1. На гол мариупольца Зубкова (15-я минута) хозяева ответили лишь на 90-й минуте. Отличился Банада. Таким образом александрийцы, идущие на третьем месте, на семь очков отпустили от себя "Динамо" Александра Хацкевича, и на расстояние шести очков подпустили к себе "Зарю".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АЛЕКСАНДРИЯ" – "МАРИУПОЛЬ" – 1:1

После ничьей с "Мариуполем" главный тренер "Александрии" заявил: "Игру можно поделить на два тайма. Первый был полностью провальным. Но за второй ребят можно похвалить. И президент клуба сказал, что он также доволен вторым таймом. Было желание, было много борьбы. Основное, что мы сумели сравнять счет".

Как сообщалось ранее, "Динамо" обыграло "Десну", но потеряло своего нападающего Франа Соля перед матчем с "Челси".

Также сообщалось, что первый исландец в чемпионате Украины дебютировал и подвел "Черноморец" – "Шахтер" обыграл одесситов 1:0.

В свою очередь, тренер "Зари" признался, за что оштрафовал себя и игроков.

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Александрия

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Сегодня|Спорт

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