Скандинавская группа для "Динамо": киевляне узнали соперников в Лиге Европы

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

В пятницу, 30 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги Европы. По ее итогам киевское "Динамо" узнало имена своих соперников в групповом этапе второго по престижности Еврокубка. Кстати, Паулу Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо"

Ранее было известно, что "Динамо" попадет в первую корзину и вряд ли киевляне сыграли бы против "Севильи", "Арсенала", "Порту", "Ромы" или "Манчестер Юнайтед", которые тоже будут в первой корзине.

Таким образом, соперниками команды Алексея Михайличенко стали: датским "Копенгагеном", швецким "Мальме" и швейцарским "Лугано".

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Напомним, первый матч "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 19 сентября. Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 года в польском Гданьске.

Как мы писали ранее, Михайличенко обвиняют в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после ухода Хацкевича.

Также сообщалось, что "Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян. Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от лидирующего "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" Киев выигрывало последний трофей при Хацкевиче

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