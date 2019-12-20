"Динамо" в Лиге Европы заработало меньше стоимости Цыганкова

Другой украинский клуб "Ворскла" - более четырех миллионов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

УЕФА подвел финансовые итоги года по Лиге Европы сезона 2018/19. По итогам Лиги Европы 2018/19 киевское "Динамо" сумело заработать 11,3 миллиона евро.

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2,7 миллиона положены за участие в групповом этапе, 3 миллиона составил клубный коэффициент, еще 3,2 миллиона принесли результаты на групповом этапе.

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Кроме того, команда вышла из группы и прошла один раунд плей-офф. За это клубу досталось почти 2 миллиона.

Еще один представитель Украины, "Ворскла", выступила значительно скромнее и получила от УЕФА 4,6 миллиона евро.

"Шахтер", который вылетел из Лиги чемпионов и не преодолел первый раунд плей-офф второго по престижности еврокубка, получил 550 тысяч евро за выступления в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Ранее мы писали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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