"Динамо" – "Ворскла": Безус дал не очень дипломатичный прогноз на финал Кубка Украины

Роман играл как за полтавчан, так и за киевлян, но больше симпатий в финале у него будет на стороне "Динамо"

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором сыграют две его бывшие команды – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Поединок на харьковском стадионе "Металлист" начнется сегодня в 21:30. Онлайн "Динамо" – "Ворскла" доступен на нашем сайте. Также в прямом эфире игру покажет сервис Oll.tv

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Отметим, что несмотря на опыт выступлений в обоих клубах-финалистах Кубка Украины, Роман Безус все-таки ушел от дипломатии и отдал предпочтение одной из команд.

"Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды, – отметил было в прямом эфире официального Instagram каналов "Футбол 1/2/3" Роман Безус. – Можно съехать и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший"

Роман Безус / Фото: Twitter

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Но после этого Роман Безус все же признал, на чьей стороне его симпатии будут в большей степени.

"В "Динамо" играет мой друг – Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой, – признался Роман Безус. – Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для "Динамо", которое может догнать "Шахтер" по трофеям и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате"

"У "Ворсклы" же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала симпатичной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал – это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков – многое значит"

"В общем, больше буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех", – подытожил Безус

Напомним, что для "Динамо" это уже 17-й финал Кубка Украины в истории. 11 предыдущих киевляне выиграли, 5 – проиграли. Тогда как "Ворскла" до этого лишь раз принимала участие в финальной встрече турнира – и сенсационно победила в 2009-м "Шахтер" со счетом 1:0. Добавим, что судить финал-2020 буде Екатерина Монзуль.

Смотрите, как "Ворскла" по пенальти вышла в финал Кубка

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