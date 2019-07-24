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"Динамо", встречай: Хачериди разорвал контракт с ПАОК

24 июля, 18:46

Украинский защитник не заиграл в чемпионате Греции

Евгений Хачериди. Фото: ФК ПАОК
Евгений Хачериди. Фото: ФК ПАОК.

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди покидает ПАОК. Источник в Греции сообщает, что местная Федерация футбола одобрила разрыв трудового соглашения украинца с клубом. Правда, на официальном сайте ПАОКа об уходе украинца пока не сообщается.

Хачериди перешел в ПАОК из "Динамо" в статусе свободного агента летом прошлого года. В прошлом сезон он провел всего 11 матчей во всех турнирах, зато запомнился поступком во время матча Лиги чемпионов в Москве. В ответ на выкрики со стороны фанатов "Спартака" Хачериди спустил гетры и показал пальцем на щитки в цветах украинского флага, позже футболист в Instagram поделился фотографией, где демонстративно указывает пальцем на свои щитки.

Кстати, в начале месяца появилась информация, что Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо". Центральный защитник, которого не оценил Луческу, может пополнить ряды вице-чемпионов Украины.

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

Отметим, что во время летней паузы другой украинец из ПАОКа Евгений Шахов перешел в команду из Италии. Полузащитник сборной Украины покинул ПАОК в статусе свободного агента и заключил соглашение с "Лечче".

В сезоне 2018/2019 Шахов провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Также на счету Шахова пять матчей и один гол в составе сборной Украины.

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Тег футбол, Евгений Хачериди, чемпионат Греции, ПАОК

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Сегодня|Спорт

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