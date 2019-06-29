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Украинский полузащитник Евгений Шахов перешел в клуб из чемпионата Италии

29 июня, 16:00

Полузащитник сборной Украины покинул ПАОК в статусе свободного агента

Евгений Шахов. Фото: ФК "Лечче"
Евгений Шахов. Фото: ФК "Лечче".

Украинский полузащитник Евгений Шахов перешел из греческого ПАОКА в итальянский "Лечче", сообщается на официальном сайте новичка Серии А. Соглашение рассчитано на два года с правом продления еще на сезон. Согласно данным transfermarkt.com, Шахов достался итальянцам бесплатно, так как контракт с ПАОКом истекает 30 июня. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне ПАОК с Шаховым в составе оформил золотой дубль. На счету Шахова в Греции один комплект золотых медалей чемпионата, два – серебряных, и три победы в Кубке страны. В сезоне 2018/2019 Шахов провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Также на счету Шахова пять матчей и один гол в составе сборной Украины.

В ближайшее время в Италии может появиться еще один украинец. Руслан Малиновский близок к переходу в "Аталанту": названа новая сумма скандального трансфера. Впрочем, в последние дни в СМИ появилась информация, что украинского полузащитника пытается перехватить "Сампдория".

Гол Малиновского в ворота сборной Италии

Напомним, ранее лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб. Украинский полузащитник утверждаал, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену. "Теперь кажется, что я был наивен, – добавил Руслан. – Клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне".

В свою очередь, "Генк" обвинил Малиновского в манипулировании фактами."Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная. "Аталанта" предложила за него не 15 миллионов евро, а 10. 

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Тег чемпионат Италии, ПАОК, Евгений Шахов, Лечче Италия

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Сегодня|Спорт

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