Динамовцы Гусев и Алиев будут играть за аматорский клуб из Черкасс

Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Двое экс-футболистов сборной Украины и киевского "Динамо" решили попробовать свои силы в футзале. Полузащитники Олег Гусев и Александр Алиев сыграют за команду "Карбон", которая выступает в чемпионате Черкасской области по футзалу. К слову, недавно Алиеву "досталось" от экс-наставника "Динамо" Александра Хацкевича, рассказавшего, что нынче Александр находится в запущенной спортивной форме.

Информацию о приезде бывших звезд большого футбола сайту tablo.ck.ua подтвердил президент клуба "Карбон" Нарек Казарян. Кроме того, во Дворце спорта "Будивельник" в Черкассах в качестве почетных гостей могут появиться еще несколько очень известных спортсменов. Говорится, что один из них выступал за "Динамо", а второй играет в европейском топ-клубе.

Смотрите, как три года назад Гусев забивал "Шахтеру" в украинском "классико".

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К слову, лучший друг Алиева форвард Артем Милевский выступает в чемпионате Беларуси за брестское "Динамо" и находится в шаге от золотых медалей.

Сам же Алиев недавно раскритиковал нынешнее поколение киевлян: "На "Динамо" противно смотреть"

Напомним, у Алиева были серьезные проблемы с женой, которую он избивал.

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