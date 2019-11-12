"Форма запущена, удар пропал. Не играет в футбол, а мешает": Хацкевич жестко прошелся по Алиеву

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич принял участие в выставочном матче звезд украинского футбола, где вместе с ним в одной команде выступали бывший ассистент по тренерскому штабу киевлян Максим Шацких и экс-полузащитник Александр Алиев. После встречи белорусский тренер прошелся по игровым качествам своих "одноклубников".

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"Саня Алиев молодец, но видно, что форма запущена, удар уже тоже пропал. Не играет в футбол, а мешает играть. Зачем мучиться. Футбол – простая игра: принял – отдал, увидел – отдал. А вот это, что они – в подкатах. Надо получать удовольствие от футбола", – сказал Хацкевич.

Ранее мы писали,что на Александра Алиева завели пять уголовных дел по обвинению в избиении жены. Бывший футболист "Динамо" имеет долг по алиментам в 190 тысяч гривен.

"Шацких играет, как всегда. Сколько он забил, а сколько не забил – в этот раз все это повторилось. Это никуда не уйдет уже. То, что забил – это случай, а промахи – это уже мастерство. Он напоминает себя в молодости. Но молодец: двигается, старается", – подшутил над форвардом специалист.

Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

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