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Динамовец Вукоевич впервые прокомментировал пьяный скандал с угрозами убить "Мисс Хорватия"

9 мая, 22:12

Олег Люлька

Известный балканский футболист уверен, что скоро они разрешат эту ситуацию в кругу своей семьи

Бывший полузащитник киевского "Динамо", а ныне селекционер украинского клуба и тренер молодежной сборной Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал громкий скандал со своим участием. Напомним, на Вукоевича завели уголовное дело за угрозу убить жену и ее мать, когда он пьяным вернулся домой.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с моей женой у меня было собеседование в государственной прокуратуре. Я был освобожден с обязательством, что до тех пор, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить в одном доме. Я полагаю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу нашей семьи, и до тех пор я прошу вас понять необходимость сохранения наших семейных дел в наших четырех стенах", – сказал Огнен Вукоевич в комментарии хорватским СМИ.

Огнен Вукоевич и его жена Андрея

Огнен Вукоевич и его жена Андрея / Фото: slobodnadalmacija

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Как мы писали ранее, хорватская полиция отпустила Вукоевича после дачи показаний. При этом Огнену запрещено посещать свой дом в Тушканаце и приближаться к жене – 38-летней бывшей "Мисс Хорватия" по имени Андрея – более, чем на 200 метров.

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При этом, по данным хорватских СМИ, позже жена Вукоевича сообщила правоохранительным органам, что она не заинтересована в уголовном преследовании Вукоевича, а сказанное им в четырех стенах расценивает уже не как угрозу ее жизни, а просто как "пошлое оскорбление".

Смотрите сюжет о семейных конфликтах на карантине:

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Хорватия скандал Динамо Киев Огнен Вукоевич WAGs

Источники: Сегодня|Спорт , jutarnji.hr

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