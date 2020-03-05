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Директор "Реала" лично поздравил Андрея Лунина с первым "сухарем" в чемпионате

5 марта, 23:01

Максим Перепелица

Игрок сборной Украины отстоял на ноль в матче с "Тенерифе"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо звонил голкиперу "сливочных" Андрею Лунину, выступающему на правах аренды за "Овьедо", чтобы поздравить украинца с отличной игрой в матче 30-го тура сегунды против "Тенерифе", сообщает Defensa Central. Прекрасная игра 21-летнего футболиста не осталась незамеченной для экс-форварда мадридского клуба, который позвонил Лунину, чтобы поздравить его с этой великолепной игрой, пожелать ему удачи и предложить всяческую поддержку.

Матч против "Тенерифе" – первый для Лунина в "Овьедо", в котором он отстоял на ноль. Всего на счету игрока девять пропущенных мячей в восьми матчах.

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Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

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Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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