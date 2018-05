Для чайников: как УЕФА представил финал Лиги чемпионов в Киеве

На официальном сайте УЕФА появился специальный материал, посвященный предстоящему финалу Лиги чемпионов в Киеве. Поединок состоится 26 мая в НСК "Олимпийский". Материал на сайте УЕФА вышел под заголовком "Финал Лиги чемпионов для чайников". В нем собраны все самое главное о киевском финале, чтобы можно было блеснуть эрудицией перед друзьями или впечатлить девушку, даже если вы совсем не разбираетесь в футболе.

О чем вообще речь?

О финале Лиги чемпионов УЕФА, само собой. Два лучших клуба Европы, куча звезд, огромный стадион. "Реал" выиграл два последних турнира и мечтает сделать это в рекордный 13-й раз. "Ливерпуль" побеждал пять раз и уступает лишь "Реалу" и "Милану" (7).

Чего ожидать?

Вот, чего не ждать – так это оборонительной игры. "Ливерпуль" в этом сезоне установил рекорд результативности одного розыгрыша Лиги чемпионов, а "Реал" всегда славится атакующим футболом. Можем сказать, что будет точно. Дуа Липа на церемонии открытия. Классный футбол. Вручение трофея. Радость и слезы. Конфетти и фейерверк. Десятки селфи. Шик, блеск, красота!

Кстати, известная британская певица Дуа Липа уже прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем". Певица исполнит свои главные хиты "Be the One" и "New Rules".

За кем следить?

Будет целая россыпь звезд и самая яркая среди них – Криштиану Роналду. С него и начните. Роналду может выиграть Лигу чемпионов в пятый раз. Почти наверняка в шестой раз подряд станет ее лучшим бомбардиром. И является самым результативным игроком в истории турнира. Впрочем, "Ливерпуль" этим не напугать. Пускай у Роналду 15 голов, зато форварды англичан Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садьо Мане на троих забили 29. Так что 0:0 будет вряд ли.

Во сколько начало?

В субботу в 20:45 по центральноевропейскому времени (11:45 Лос-Анджелес, 14:45 Нью-Йорк, 15:45 Рио-де-Жанейро, 21:45 Москва/Киев, 22:45 Баку, 23:45 Ташкент, 00:15 Нью-Дели, 00:45 Астана, 02:45 Пекин, 04:45 Сидней).

Ранее мы писали, что 40 телекамер покажут матч в Киеве на 226 стран мира. Производить картинку матча будет специальная съемочная группа УЕФА во главе с режиссером Джейми Окфордом.

Все решится в одном матче?

Да. Если после 90 минут счет будет равный, судья назначит два дополнительных тайма по 15 минут. Если равновесие сохранится, то затем и серию 11-метровых в привычном формате: жребий решит, кто бьет первый, после чего соперники меняются после каждого удара. Если после пяти попыток с каждой стороны результат будет ничейный, игра продолжится до первой ошибки.

Что получит победитель?

Прежде всего кубок, который в 1967 году сделал швейцарский ювелир. Сделал в спешке, так как надо было любой ценой успеть до собственной свадьбы и укатить на медовый месяц в Лос-Анджелес. Трофей еще называют Кубком с большими ушами – из-за больших ручек, за которые его удобно нести (в отличие от трофея Лиги Европы).

Победитель получит кубок и золотые медали, а также гарантирует себе участие в схватке с "Атлетико" за Суперкубок УЕФА. Матч пройдет 15 августа в Таллине на стадионе "Лиллекюла".

Чем блеснуть в разговоре