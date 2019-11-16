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"Для нас важно сохранять менталитет победителя": Малиновский рассказал о поединке с Сербией

16 ноября, 14:24

Руслан ждет отличной игры от национальной команды

Автор двух голов Малиновский

Автор двух голов Малиновский / Фото: Reuters

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Сборная Украины готовится к поединку отбора на Евро-2020 со сборной Сербии. Перед ключевым матчем, своими эмоциями поделился Руслан Малиновский. Мы проведем онлайн матча Сербия – Украина с видео голов и яркими моментами.

"День рождения дочери – один из лучших дней в моей жизни. Это радость для всей семьи. Я еще сам не отошел до конца. Теперь только положительные эмоции и я сфокусирован на игре", – отметил игрок.

"Я буду готов к игре с Сербией. Мы должны порадовать болельщиков и показать содержательный футбол, а результат придет. Для нас важно сохранять менталитет победителя. Футбол – это игра, в которой каждый должен хотеть выиграть. Если ты не стремишься к победе – нужно менять что-то в себе", – рассказал полузащитник.

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"В игре с Сербией хотим порадовать болельщиков, показать хороший футбол. Нам нечего терять, поэтому не должны играть зажато. Нам нужно показать содержательный футбол, что позволит нам добиться положительного результата. Рассчитываем на хороший результат", – подытожил Руслан.

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии Руслан Малиновский

Источник: ФФУ

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