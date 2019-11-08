"До момента, когда "Динамо" забило, оно не выглядело готовым сравнять счет": жесткие слова Сольбаккена

Тренер "Копенгагена" считает, что в турнирном плане ничего не потеряно: победа над "Мальме" - и они в плей-офф

Столе Сольбаккен / Фото: Официальный сайт "Динамо" Загреб

Реклама

Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен прокомментировал домашний поединок с киевским "Динамо" в рамках 4-го тура Лиги Европы, который завершился вничью 1:1.

"Сегодня нам противостояла хорошая команда, и в целом киевляне были немного лучше нас, – признал тренер датчан. – Но при этом мы отлично контролировали ход игры, если не учитывать эпизод с пропущенным голом. До момента, когда "Динамо" забило, киевляне не выглядели командой, которая близка к тому, чтобы сравнять счет".

Читайте также: Космическая "Александрия" совершила крутой камбэк в матче с "Сент-Этьеном"

"Мы сделали большую ошибку в эпизоде ​​с голом Вербича, ведь мы знали, что он "тянет" мяч под удар к правой ноге, – продолжил наставник "Львов". – После пропущенного гола мы немного подсели, соперник действовал быстрее, но в целом мы провели две отличные игры против сильного соперника. Сегодня у нас было много работы, был высокий темп игры, и я очень рад, что наши опорники провели хороший матч и смогли выдержать этот темп". Ранее тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказало Цыганкове и сегодняшнем матче Лиги Европы: "Нет пенальтистов, которые забивают в 100% случаев".

"Что касается раскладов в группе, то все в наших руках. Нам нужно обыгрывать "Мальме" в последнем туре и проходить дальше", – резюмировал Сольбаккен.

Смотрите также гол Вербича в ворота "Копенгагена" – 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама