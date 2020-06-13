Дочь звезды футбола и Мисс Кропивницкий считает своим отцом Стаса Михайлова

Девушка ведет роскошный образ жизни и хвастается этим в соцсетях

Знаменитый футболист Андрей Канчельскис славится не только успешной карьерой на футбольном моле, где он блистал в составе "Динамо", "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед". Уроженец Кропивницкого является отцом прекрасной дочери Евы. С ее матерью Инной футболист познакомился в родном городе, где девушка выиграла конкурс красоты Мисс Кировоград (сейчас – Кропивницкий). Спустя год после знакомства Андрей и Инна поженились, а после переезда в Манчестер у них появился первенец Андрей.

Спустя пару лет, когда Канчельскис играл за "Рейнджерс" родилась дочь Ева. В 2006 году пара рассталась, сейчас Инна замужем за известным российским певцом Стасом Михайловым, и именно его Ева считает своим отцом, но в соцсетях все равно подписана фамилией Канчельскис.

Девушка учится в Королевском колледже в Лондоне и любит дорогие аксессуары. СМИ подсчитали, что красотка собрала коллекцию сумок известных брендов на сотни тысяч долларов. Также девушка размещает на своей странице в Instagram фото с роскошного отдыха в Монте-Карло, на озере Комо, в Милане, Монако, Антибе, Греции, Сен-Тропе, Италии, Австрии, Швейцарии и на Гоа и других экзотических местах.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

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