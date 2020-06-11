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Огненное спасение от жары: сексапильная словацкая велосипедистка оголилась в бассейне на все сто

11 июня, 19:52

Олег Люлька Олег Люлька

Спортсменка и модель Люсия Яворчекова продолжает "зажигать" соцсети своими формами

Очаровательная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова потрясла своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото. Девушка, спасаясь от жары, сняла с себя всю одежду и расслабилась в бассейне полностью обнаженной. "Ты просто огонь!", "Идеальна" – пишут в комментариях поклонники Люсии.

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INSTAGRAM

Как мы писали ранее, Люсия Яворчекова занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому располагали шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

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Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, причем довольно часто фотографируется полностью обнаженной. Недавно Люсия Яворчекова разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра.

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Также мы рассказывали, что Мисс Бум Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов. Модель Playboy из Великобритании Джессика Лопес болеет за "Челси" и ради любимой команды готова на многое.

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бассейн Велоспорт WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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