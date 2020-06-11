Огненное спасение от жары: сексапильная словацкая велосипедистка оголилась в бассейне на все сто

Очаровательная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова потрясла своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото. Девушка, спасаясь от жары, сняла с себя всю одежду и расслабилась в бассейне полностью обнаженной. "Ты просто огонь!", "Идеальна" – пишут в комментариях поклонники Люсии.

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INSTAGRAM

Как мы писали ранее, Люсия Яворчекова занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому располагали шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

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Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, причем довольно часто фотографируется полностью обнаженной. Недавно Люсия Яворчекова разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра.

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