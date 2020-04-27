"Дочка идет в школу": вице-чемпион мира из "Динамо" рассказал, от чего зависит его будущее

Хорватский защитник киевского "Динамо" вице-чемпион мира-2018 Йосип Пиварич, у которого летом истекает контракт с украинским клубом, рассказал о ключевом факторе при принятии решения относительного своего будущего. По словам 31-летнего балканца, он будет исходить из интересов своей дочери. Ранее Пиваричу запрещали приезжать на базу "Динамо" из-за грязного воздуха в Киеве.

"Мой контракт истекает этим летом, вот так обстоят дела. В данный момент я живу в неведении относительно того, что случится дальше. Хотел бы я остаться в Киеве или вернуться в загребское "Динамо"? О, какой прямой вопрос… Мы оставим эту тему открытой. Важно то, что моя дочь пойдет в школу этой осенью, что существенно повлияет на то, где я продолжу карьеру. Это должен быть или город, имеющий английскую школу, или Хорватия. Я уверен только в том, что не поеду никуда без семьи, и в том, что не буду подписывать контракт с командой из города, где нет англоязычной школы, если только это будет не хорватский клуб. Мне могут предложить все что угодно, но если это не будет соответствовать моим требованиям, то я просто скажу: "Привет и большое спасибо, вы можете связаться со мной в другой жизни", – заявил в интервью хорватскому изданию Sportske Novosti Йосип Пиварич

Йосип Пиварич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: "В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столице

При этом на вопрос хорватских журналистов, сократили ли в киевском "Динамо" зарплату из-за карантина, Йосип Пиварич ответил: "Пока нет, но такие разговоры идут". Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам "Динамо" урежут зарплату на 50 процентов.

Смотрите, как "Динамо" до пандемии обыгрывало "Александрию"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама