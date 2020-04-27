"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столице

Координатор академии киевского "Динамо" аргентинец Гильермо Самсо поделился своими ощущениями от карантина в Украине, где он работает с 2019 года. До этого соотечественник Лионеля Месси был ассистентом главного тренера японского клуба "Джефф Юнайтед".

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"В Киеве нет строгого карантина, – заявил аргентинскому порталу Pastadecampeon 47-летний Гильермо Самсо. – Вы можете ходить в супермаркет и заниматься своими делами. Но мы с моей семьей соблюдаем изоляцию, поэтому остаемся дома. В декабре у меня был отпуск, а в январе мы вернулись в Европу вместе с семьей. И все было было хорошо, пока не начались проблемы с коронавирусом. В марте были приняты решительные меры с закрытием границ, использованием масок, а также закрытием учебного года в школе. Вопрос со смертностью от вируса довольно спорный, поэтому изоляцию могут как ослабить, так и продлить. Я надеюсь, что вся работа вскоре вернется в нормальное русло, но это не произойдет немедленно"

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Ранее была названа предварительная дата возобновления чемпионата Украины по футболу. Первые шесть матчей Премьер-лиги после карантина, в числе которых и противостояние "Шахтер" – "Динамо", могут состояться 13-14 июня.

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