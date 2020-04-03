Дороже Роналду! На лучшего бомбардира чемпионата Италии установили нереальную цену

Интерес к лучшему бомбардиру итальянской Серии А вынудил боссов римского "Лацио" определиться с ценой на Чиро Иммобиле. В итоге столичный клуб решил не мелочиться и повесил на 30-летнего нападающего впечатляющий ценник. Читайте также о том, что в чемпионате Англии собираются сократить зарплаты футболистов.

На данный момент популярный сайт Transfermarkt оценивает Иммобиле в 50 миллионов евро. Однако "Лацио" это не смутило – и клуб выставил на Чиро цену в 80 миллионов! Об этом сообщило итальянское издание Tuttosport.

К слову, в 1896 году 3 апреля вышел первый номер La Gazzetta dello Sport – самой популярной спортивной газеты Европы.

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По информации газеты, в услугах Иммобиле очень заинтересованы два клуба: английский "Эвертон", который возглавляет итальянец Карло Анчелотти, и "Наполи". Однако вряд ли кто-то из них готов выложить столько денег за форварда. Понимают это и римляне. Так что такой ценой они просто показывают, что продавать футболиста не намерены. Для сравнения, тот же Transfermarkt оценивает Криштиану Роналду в 75 миллионов евро.

На момент остановки сезона Чиро с 27 голами является лучшим бомбардиром Серии А. Правда, 10 мячей он забил с 11-метровых. У Роналду – 21 гол (7 – с пенальти).

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