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"Достать яйца и показать": онлайн-трансляция матча Кубка Украины "Минай" – "Львов"

30 октября, 12:59

Команда легендарного Васи "Бисиклеты" Кобина принимает аутсайдера УПЛ - трансляция западноукраинского дерби

В среду, 30 октября, проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В одном из них состоится западноукраинское дерби. ФК "Минай" из одноименного села под Ужгородом принимает на своем поле ФК "Львов". Начало – в 14:00. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция этого поединка.

Отметим, что "Минай", по состоянию на данный момент, занимает седьмое место в Первой лиге. Тогда как его соперник – ФК "Львов" – обосновался на дне турнирной таблицы в Премьер-лиге.

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ФК "Минай". Фото – Instagram

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Букмекеры о матче "Минай" – ФК "Львов". Фаворитом противостояния аналитики считают "Минай" – клуб, основанный всего лишь четыре года назад. На его победу в основное время установлен коэффициент 2.35, на ничью – 3.50, на выигрыш "Львова" – 2.95. При этом вероятность выхода "Миная" в четвертьфинал Кубка Украины оценивается в 55 процентов (коэффициент – 1.73), а прохода в следующую стадию турнира "Львова" – в 45 процентов (коэффициент – 2.12).

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Василий Кобин. Стоит сказать, что главной звездой "Миная" является главный тренер команды Василий Кобин, в свое время выступавший за "Шахтер" и "Металлист". Смотрите, как шикарные голы он забивал, приводя в восторг Мирчу Луческу и миллионы болельщиков. Не зря Кобина прозвали "Бисиклетой".

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Но, возможно, даже больше, чем шедевральными голами, Василий Кобин известен своей фразой – "Достать яйца и показать" – сказанной во время выступлений в "Металлисте".

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины сенсацию сотворил другой сельский клуб Первой лиги – "Ингулец". Команда из поселка Петрово Кировоградской области дошла до финала турнира, где пала жертвой "Шахтера".

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Кубок Украины Василий Кобин ФК Львов Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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