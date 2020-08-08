Другу Шевченко не дают никаких шансов, но он верит в чудо: прогноз на матч "Бавария" – "Челси"

Аналитики на сто процентов исключают выход бывшей команды Андрея Шевченко "Челси" в четвертьфинал Лиги чемпионов с учетом того, что первый матч 1/8 финала против "Баварии" в Лондоне "синие" проиграли со счетом 0:3. Однако наставник британского клуба Фрэнк Лэмпард перед сегодняшней ответной встречей в Мюнхене призывает болельщиков своей команды верить в чудо. Смотреть "Бавария" – "Челси" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Эксперты букмекерских контор даже не допускают вариант, что в Германии "Челси" сумеет отыграть три мяча, пропущенные еще полгода назад на домашнем стадионе "Сэмфорд Бридж". Ожидается, что немцы выигрывают и сегодня, причем в довольно результативном матче. На победу хозяев дают коэффициент 1.45, на гостей – 6.40, на ничью – 5.40.

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В процентном соотношении вероятность исходов матча "Бавария" – "Челси" 8 августа в основное время следующая: 67% выигрыш хозяев, 15% выигрыш гостей, 18% ничья.

Ожидается три гола и более, а самый вероятный счет – 2:1 в пользу "Баварии" (коэффициент на него – 8.80). Что интересно, вероятность того, что забьет форвард мюнхенцев Левандовски (коэффициент – 1.47) выше, чем того, что поляк уйдет с поля без гола. Для сравнения: на гол форварда "Челси" Оливье Жиру дают коэффициент 4.00.

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Тем не менее, несмотря на столь пессимистические прогнозы, главный тренер "Челси" и хороший друг Андрея Шевченко Фрэнк Лэмпард не теряет надежды пройти в 1/4 финала, где победителя этой пары будет ждать лучший в противостоянии "Барселоны" и "Наполи".

"Барселона" – "Наполи": онлайн матча Лиги чемпионов

Фрэнк Лэмпард / Фото: AFP

"Верю ли я, что "Челси" может отыграться в Мюнхене после лондонского поражения 0:3? Я думаю, да, иначе нас бы тут не было. Без сомнения, это очень сложная задача. Но история знает матчи, когда все менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное. Мы должны подойти к матчу с таким настроем, выложиться полностью и играть уверенно, этого я жду от своих ребят. Я не хочу, чтобы они настраивались, что это слишком сложно, и испытывали негатив. Они должны испытывать позитив", – сказал перед повторной игрой с "Баварией" коуч "Челси" Фрэнк Лэмпард

Смотрите, как "Челси" проиграл "Баварии" дома 0:3

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