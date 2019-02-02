Дубль Майбороды принес "Заре" ничью в матче с польским "Пястом"

Команда Юрия Вернидуба завершила первый турецкий сбор ничьей с представителем чемпионата Польши

"Заря" - "Пяст" - 2:2. Фото ФК "Заря".

Дубль Майбороды принес "Заре" ничью в матче с польским "Пястом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5fb/692/5c55fb692ebb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5fb/692/5c55fb692ebb8.jpg 2019-02-02T22:28:00+02:00 Футбол Команда Юрия Вернидуба завершила первый турецкий сбор ничьей с представителем чемпионата Польши

Финальным оппонентом луганской "Зари" на первых сборах в Турции стал представитель чемпионата Польши – "Пяст". На эту игру Юрий Вернидуб с первых минут выпустил следующих игроков: Луис Фелипе, Богдан Михайличенко, Владислав Кабаев, Артем Громов, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Максим Белый, Владислав Кочергин, Максим Казаков, Силас, Филипп Будковский. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

В первом тайме было создало немало стандартных положений. Некоторые из них заканчивались ударами по воротам, некоторые нет, но острота была как у одних, так и у других ворот, но без забитых голов.

А вот во второй 45-минутке команды забили четыре мяча. Уже в стартовые минуты луганчане дважды могли забивать. Сначала с ударом Филиппа Будковского справился голкипер, а чуть позже после его же удара вратарь дотянулся до мяча и переправил того в перекладину.

На 60-й минуте Юрий Вернидуб полностью изменил состав. На поле вышли следующие футболисты: Заури Махарадзе, Никита, Каменюка, Тимофей Сухарь, Вячеслав Чечер, Евгений Чеберко, Игорь Загоруйко, Игорь Чайковский, Богдан Леднев, Александр Караваев, Леонардо, Сергей Майборода.

На 68-й минуте "черно-белые" воплотили свое преимущество в гол. Вячеслав Чечер пробил со штрафного – вратарь отбил мяч перед собой, а Сергей Майборода оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в сетку – 1:0! Игроки польского клуба сумели сравнять счет и выйти вперед. А точку в матче на 81-й минуте поставил Сергей Майборода точным ударом под перекладину. 21-летний полузащитник оформил дубль.

Теперь футболистов "Зари" ждет несколько выходных дней, а уже 7 февраля "черно-белые" снова отправятся в Турцию, где проведут вторые сборы.

"Заря" – "Пяст" – 2:2 (0:0)

Голы: Сергей Майборода (68, 81) – Пападопулос (75), Жорже Феликс (76).

"Заря": Луис Фелипе (Заури Махарадзе, 60), Богдан Михайличенко (Никита Каменюка, 60), Владислав Кабаев (Богдан Леднев, 60), Артем Громов (Александр Караваев, 60), Виталий Вернидуб (Вячеслав Чечер, 60), Александр Тымчик (Тимофей Сухарь, 60 (Неманья Иванович, 77), Максим Белый (Евгений Чеберко, 60), Владислав Кочергин (Игорь Загоруйко, 60), Максим Казаков (Игорь Чайковский, 60), Силас (Леонардо, 60), Филипп Будковский (Сергей Майборода, 60).

Ранее "Карпаты" обыграли сербский "Напредак" на сборах в Турции. Единственный гол в матче забил Марьян Швед, на днях подписавший контракт с "Сельтиком".

Также в субботу В Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА со счетом 3:0.

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Источники: Официальный сайт ФК "Заря" , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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