"Карпаты" обыграли сербский "Напредак" на сборах в Турции

Единственный гол в матче забил Марьян Швед, на днях подписавший контракт с "Сельтиком"

Марьян Швед забил единственный гол в матче "Карпаты" - "Напредак". Фото ФК "Карпаты".

"Карпаты" обыграли сербский "Напредак" на сборах в Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5f9/fe4/5c55f9fe4885e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5f9/fe4/5c55f9fe4885e.png 2019-02-02T22:14:07+02:00 Футбол Единственный гол в матче забил Марьян Швед, на днях подписавший контракт с "Сельтиком"

Клуб украинской Премьер-лиги "Карпаты" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата после зимней паузы. В субботу в Турции команда Фабри Гонсалеса провела спарринг с "Непредаком", занимающим пятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Украинский клуб выиграл товарищеский матч с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Марьян Швед, который на днях подписал контракт с шотландским "Селтиком", но остался в "Карпатах" на правах аренды до конца сезона.

Это был последний поединок "Карпат" на первом сборе в Турции, в воскресенье команда вернется в Украину, где футболисты получат несколько выходных дней.

"Карпаты" – "Напредак" – 1:0 (0:0)

Гол: Марьян Швед

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Обзор матча "Карпаты" – "Напредак" 1:0

Ранее мы писали, что звезда "Карпат" Хорхе Карраскаль ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины. Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что в субботу футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Дублем отметился новичок лондонского клуба Гонсало Игуаин.

В чемпионате Германии "Байер" одержал волевую победу над "Баварией". Пропустив гол в конце первого тайма, хозяева ответили тремя мячами во втором.

Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.

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