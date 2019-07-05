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Дубль Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании

5 июля, 20:18

Первый мяч игрока сборной Украины украсит хит-парады голов

Шахтер - Копенгаген
Шахтер - Копенгаген. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в рамках второго австрийского сбора обыграл датский "Копенгаген" благодаря дублю нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса. Первый мяч Мораес забил на 16-й минуте встречи после сольного прохода с тремя обыгранными соперниками, а спустя пять минут удвоил преимущество "горняков". Перед самым перерывом "Копенгаген" один мяч отквитал, но на большее их не хватило.

Красавец-гол в исполнении Жуниора Мораеса

 "Шахтер" – "Копенгаген" – 2:1
Голы: Мораес (16, 21) – Хольсе (40)

Отметим, что этот спарринг стал вторым за сегодня для команды Луиша Каштру. Сегодня днем "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги".

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, Копенгаген

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Сегодня|Спорт

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