Дубль Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании
Первый мяч игрока сборной Украины украсит хит-парады голов
Донецкий "Шахтер" в рамках второго австрийского сбора обыграл датский "Копенгаген" благодаря дублю нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса. Первый мяч Мораес забил на 16-й минуте встречи после сольного прохода с тремя обыгранными соперниками, а спустя пять минут удвоил преимущество "горняков". Перед самым перерывом "Копенгаген" один мяч отквитал, но на большее их не хватило.
Красавец-гол в исполнении Жуниора Мораеса
"Шахтер" – "Копенгаген" – 2:1
Голы: Мораес (16, 21) – Хольсе (40)
Отметим, что этот спарринг стал вторым за сегодня для команды Луиша Каштру. Сегодня днем "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги".
Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.
А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".
Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Дубль Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Ваккер" на сборах в Австрии
Прямая трансляция второго спарринга вице-чемпиона Украины на предсезонных сборах
"Шахтер" не смог обыграть команду третьего дивизиона чемпионата Германии
В первом из двух пятничных спаррингов "горняки" сыграли вничью с немецким "Юрдингеном"
"Шахтер" играет с командой, побеждавшей в Кубке Германии: где смотреть матч с "Юрдингеном"
Сегодня чемпион Украины проведет сразу два поединка, первый – против третьелигового "Юрдингена"
Еще один украинский футболист уехал играть в Россию: Сагуткин будет выступать во втором дивизионе
Поигравший за молодежную сборную Украины защитник Даниил Сагуткин отправлен в аренду в российский клуб "Енисей"